    МИД Турции выразил протест Греции

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 17:02
    МИД Турции выразил протест Греции

    Турция отвергает необоснованные и высокомерные заявления официальных лиц Греции в годовщину попытки агрессии и оккупации Анатолии этой страной.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

    В ведомстве отметили, что эти заявления противоречат историческим фактам и усилиям, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами: "Мы призываем власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутренней политикой, и от инициатив, направленных на создание вражды между двумя народами".

    МИД Турции Греция протест
    Türkiyə XİN Yunanıstana etiraz edib
    Türkiye denounces Greece's statements on anniversary of Anatolia invasion attempt

