МИД Турции выразил протест Греции

Турция отвергает необоснованные и высокомерные заявления официальных лиц Греции в годовщину попытки агрессии и оккупации Анатолии этой страной.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве отметили, что эти заявления противоречат историческим фактам и усилиям, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами: "Мы призываем власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутренней политикой, и от инициатив, направленных на создание вражды между двумя народами".