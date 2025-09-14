МИД Турции выразил протест Греции
В регионе
- 14 сентября, 2025
- 17:02
Турция отвергает необоснованные и высокомерные заявления официальных лиц Греции в годовщину попытки агрессии и оккупации Анатолии этой страной.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
В ведомстве отметили, что эти заявления противоречат историческим фактам и усилиям, направленным на развитие дружественных отношений между двумя странами: "Мы призываем власти Греции воздержаться от действий, мотивированных внутренней политикой, и от инициатив, направленных на создание вражды между двумя народами".
Последние новости
18:00
Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в КитаеВ регионе
17:53
Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 летИндивидуальные
17:48
В Баку усилился ветер и продолжается дождьЭкология
17:27
Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою винуДругие страны
17:24
США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросамДругие страны
17:14
В Ханкенди предотвращена вооруженная провокацияПроисшествия
17:06
Фото
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета и учебного корпуса факультета медицинских наукВнутренняя политика
17:02
МИД Турции выразил протест ГрецииВ регионе
16:46