Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Челси" скоро может расстаться с главным тренером

    Футбол
    • 01 января, 2026
    • 09:19
    Челси скоро может расстаться с главным тренером

    Английский клуб "Челси" может расстаться с главным тренером Энцо Мареско в ближайшие дни.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, отношения между специалистом и руководством клуба полностью испортились.

    Причиной этому являются последние результаты команды. Лондонцы одержали всего 2 победы в последних 9 матчах.

    Отметим, что "Челси" занимает 5-е место в Английской Премьер-лиге после 19 туров с 30 очками.

    ФК "Челси" Энцо Мареско
    "Çelsi" yaxın günlərdə baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Последние новости

    10:16

    При взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли несколько человек

    Другие страны
    09:59

    Мэр Нью-Йорка Мамдани принял присягу

    Другие страны
    09:47

    К Казахстану перешло председательство в ЕАЭС

    В регионе
    09:32

    Газета "Каспий" отмечает 145-летие

    Медиа
    09:19

    "Челси" скоро может расстаться с главным тренером

    Футбол
    09:00

    В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

    Социальная защита
    08:50

    В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

    Другие страны
    08:20

    Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

    Другие страны
    07:59

    "Челси" близок к увольнению Энцо Марески с поста главного тренера

    Футбол
    Лента новостей