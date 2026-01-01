"Челси" скоро может расстаться с главным тренером
Футбол
- 01 января, 2026
- 09:19
Английский клуб "Челси" может расстаться с главным тренером Энцо Мареско в ближайшие дни.
Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, отношения между специалистом и руководством клуба полностью испортились.
Причиной этому являются последние результаты команды. Лондонцы одержали всего 2 победы в последних 9 матчах.
Отметим, что "Челси" занимает 5-е место в Английской Премьер-лиге после 19 туров с 30 очками.
