В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей

Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама.

Как передает Report, об этом сообщает газета NL Times.

Отмечается, что пожар начался вскоре после полуночи.

"Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

В результате пожара уже рухнула башня церкви Вонделкерк. Проводилась эвакуация жителей окрестных домов. По словам представителя экстренных служб, тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.