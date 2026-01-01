В Амстердаме загорелась церковь с почти 150-летней историей
Другие страны
- 01 января, 2026
- 08:50
Церковь с почти 150-летней историей горит в новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама.
Как передает Report, об этом сообщает газета NL Times.
Отмечается, что пожар начался вскоре после полуночи.
"Это сильный и ужасный пожар в этой монументальной церкви. Наша первоочередная задача обеспечить благополучие и безопасность домов ближайших жителей", - заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.
В результате пожара уже рухнула башня церкви Вонделкерк. Проводилась эвакуация жителей окрестных домов. По словам представителя экстренных служб, тлеющие угли разлетаются в сторону центра города.
