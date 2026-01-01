Газета "Каспий" отмечает 145-летие

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сегодня исполняется 145 лет со дня выхода первого номера бакинской газеты "Каспий", который увидел свет 1 января 1881 года.

    Как сообщает Report, на протяжении долгого времени "Каспий" оставался единственным периодическим изданием в Баку. Изначально газета выходила два раза в неделю, затем - трижды, а с 1884 года стала ежедневной.

    Первым главным редактором издания был Виктор Кузьмин. За 145-летнюю историю газету возглавляли многие выдающиеся личности. Особое место среди них занимает общественный и государственный деятель Али Мардан бек Топчибашев, который возглавил "Каспий" в 1897 году после приобретения газеты меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Именно тогда миссией издания были провозглашены "просвещение населения края" и "освобождение от мрака невежества и нищеты".

    В 1919 году выпуск газеты был приостановлен, однако в конце XX века "Каспий" был возрожден. В этот же период начала выходить и газета Kaspi на азербайджанском языке.

    С 2021 года газеты "Каспий" и Kaspi входят в состав крупнейшего медиахолдинга Азербайджана Global Media Group.

    Сегодня "газета трех столетий" выходит в современном и красочном оформлении. Цветной 16-полосный "Каспий" издается каждую субботу, предлагая читателям материалы на политические, экономические, социально значимые, культурные и спортивные темы.

    Публикации изданий также доступны на сайтах Kaspiy.az и Kaspi.az.

    Коллектив информационного агентства Report поздравляет коллег со знаменательной датой и желает новых творческих достижений и профессиональных успехов.

