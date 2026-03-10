İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 17:10
    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) regionda baş verən proseslər, o cümlədən ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatına dair xüsusi iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Türkiyə parlamentinin sədri Numan Kurtulmuş iclası açaraq hazırda regionda baş verən hadisələr fonunda İranda insan itkilərini böyük faciənin yeni həlqələri adlandırıb:

    "Bölgədəki mövcud vəziyyətin hissə-hissə deyil, bütövlükdə nəzərdən keçirilməsi zəruridir. Bizim siyasi mövqeyimiz aydındır. Bizim mədəniyyət irsimiz, tarixi şüurumuz və milli keyfiyyətimiz zülm qarşısında sözü əyib bükmək deyil, haqqı açıq şəkildə ifadə etməyi tələb edir. Məhz belə dövrlərdə danışmaq vicdan və məsuliyyət məsələsidir. Türkiyə belə vaxtlarda susa bilməz, qazi parlamentimiz belə vaxtlarda susa bilməz".

    Müzakirələr daha sonra qapalı formatda davam etdirilib.

    Türkiyə Böyük Millət Məclisi İran ABŞ İsrail

    Son xəbərlər

    17:29

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:24

    Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    17:19

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilib

    Sağlamlıq
    17:16
    Foto

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:12

    Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"

    Fərdi
    17:12
    Foto

    Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilib

    Media
    17:10

    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Region
    17:02

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    17:02

    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti