Парламент Турции собрался на закрытое заседание по Ирану, министры выступают с докладами

Великое национальное собрание (парламент) Турции собрался на специальное закрытое заседание, посвященное растущей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пленарное заседание парламента проходит под председательством спикера Нумана Куртулмуша.

На открытии заседания Куртулмуш сообщил, что правительство намерено проинформировать депутатов о последних событиях вокруг Ирана.

С докладами выступят министр иностранных дел Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер. Каждому из министров предоставят трибуну на 30 минут.

Перед началом обсуждений парламент поддержал предложение правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) провести заседание в закрытом формате. Спикер парламента распорядился освободить зал заседаний от всех лиц, не имеющих права присутствовать на закрытой сессии.