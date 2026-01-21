Türkiyə hərbçilərinin Ədən körfəzində xidmət müddəti daha bir il uzadılıb
Region
- 21 yanvar, 2026
- 02:28
Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) ordunun dəniz qüvvələrinin Ədən Körfəzi, Somalinin ərazi suları, Ərəb Dənizi və bitişik bölgələrdə xidmət müddətinin 10 fevraldan etibarən daha 1 il uzadılmasına dair Prezidentin fərmanı qəbul edilib.
"Report"un Türkiyə mediasına istinadən xəbərinə görə, AKP-nin Kayseri üzrə deputatı və TBMM Milli Müdafiə Komissiyasının sədri Hulusi Akar fərmanla bağlı məlumat verib.
O, Türkiyənin bayrağına edilən hücuma da münasibət bildirib.
"Bayrağımıza uzadılan əllər ya qırılıb, ya da qırılacaq, buna heç kimin şübhəsi olmasın", - Akar deyib.
Son xəbərlər
02:50
Prezident: Biz bərpaolunan enerjiyə ona görə sərmayə yatırırıq ki, ölkəmizi, regionumuzu yaşayış üçün daha uyğun bir yerə çevirmək istəyirikXarici siyasət
02:47
Azərbaycan Prezidenti: Biz istər Avroviziya, istər COP-la bağlı əsassız tənqidlərlə üzləşdikXarici siyasət
02:45
Prezident: Hər il Azərbaycanda xizəkçilik üzrə ya Dünya, ya da Avropa çempionatı keçiriləcəkXarici siyasət
02:44
İlham Əliyev: Azərbaycanda ikinci mühüm neft bumu yaşaya biləcəyimizə dair çox haqlı ümidlərimiz varXarici siyasət
02:41
Prezident: Bakı və Azərbaycan əcnəbilər üçün çox cəlbedici olubXarici siyasət
02:36
Prezident: Azərbaycan Avropa üçün Mərkəzi Asiya ilə bağlantı yaratmaq məqsədi daşıyan yeganə etibarlı təyinat ölkəsidirXarici siyasət
02:35
Azərbaycan Prezidenti: Mədənçilik, bərpaolunan enerji, süni intellekt və məlumat mərkəzləri xarici investisiyaların cəlb olunması üçün əsas hədəflərdirXarici siyasət
02:30
Prezident: 2032-ci ilə qədər Günəş və külək enerjisi üzrə 8 qeqavat güc əldə etməyi gözləyirikEnergetika
02:29