Türkiyə 40 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 09:34
Türkiyə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Ankaraya səfərindən sonra "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarələrini əldə edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Türkiye" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 40 ədəd "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarəsinin alınması ilə bağlı müqavilənin imzalanması planlaşdırılır.
Daha əvvəl, K.Starmerin oktyabrın 27-də Ankaraya səfər gedəcəyi barədə məlumat verilmişdi.
