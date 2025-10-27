İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Türkiyə 40 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır

    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:34
    Türkiyə 40 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır

    Türkiyə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin Ankaraya səfərindən sonra "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarələrini əldə edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Türkiye" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 40 ədəd "Eurofighter Typhoon" qırıcı təyyarəsinin alınması ilə bağlı müqavilənin imzalanması planlaşdırılır.

    Daha əvvəl, K.Starmerin oktyabrın 27-də Ankaraya səfər gedəcəyi barədə məlumat verilmişdi.

    Турция планирует приобрести 40 истребителей

