Турция планирует приобрести 40 истребителей

Турция может получить истребители Eurofighter Typhoon после визита премьер-министра Британии Кира Стармера в Анкару.

Как передает Report, об этом пишет газета Türkiye.

Планируется подписание соглашения о закупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Ранее сообщалось о том, что Стармер 27 октября посетит Анкару с официальным визитом.

В ходе переговоров будут обсуждаться стратегические отношения между Турцией и Великобританией, основанные на тесном союзничестве, а также актуальные региональные и международные события.