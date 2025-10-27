Турция планирует приобрести 40 истребителей
В регионе
- 27 октября, 2025
- 09:25
Турция может получить истребители Eurofighter Typhoon после визита премьер-министра Британии Кира Стармера в Анкару.
Как передает Report, об этом пишет газета Türkiye.
Планируется подписание соглашения о закупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.
Ранее сообщалось о том, что Стармер 27 октября посетит Анкару с официальным визитом.
В ходе переговоров будут обсуждаться стратегические отношения между Турцией и Великобританией, основанные на тесном союзничестве, а также актуальные региональные и международные события.
