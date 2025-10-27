Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Турция планирует приобрести 40 истребителей

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 09:25
    Турция планирует приобрести 40 истребителей

    Турция может получить истребители Eurofighter Typhoon после визита премьер-министра Британии Кира Стармера в Анкару.

    Как передает Report, об этом пишет газета Türkiye.

    Планируется подписание соглашения о закупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

    Ранее сообщалось о том, что Стармер 27 октября посетит Анкару с официальным визитом.

    В ходе переговоров будут обсуждаться стратегические отношения между Турцией и Великобританией, основанные на тесном союзничестве, а также актуальные региональные и международные события.

    Türkiyə 40 ədəd qırıcı təyyarə almağı planlaşdırır

