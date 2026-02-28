Partlayışlar fonunda Tehran Fond Birjasında ticarət dayandırılıb
- 28 fevral, 2026
- 11:25
Tehran Fond Birjasında ticarət İran paytaxtında partlayışlar barədə xəbərlərdən sonra dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
Birjada əməliyyatlar yerli vaxtla saat 09:45-də dayandırılıb.
İran KİV-in məlumatına görə, Tehrandan başqa, İsfahan, Qum, Kərəc və Kirmanşah şəhərlərində də partlayış səsləri eşidilir.
