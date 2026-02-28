На Тегеранской фондовой бирже приостановлены торги на фоне взрывов

Торги на Тегеранской фондовой бирже были приостановлены после сообщений о взрывах в иранской столице.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Операции на бирже прекратились в 09:45 по местному времени.

По данным иранских СМИ, помимо Тегерана, взрывы слышны и в таких городах, как Исфахан, Кум, Кередж и Керманшах.