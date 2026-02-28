Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    На Тегеранской фондовой бирже приостановлены торги на фоне взрывов

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 11:21
    На Тегеранской фондовой бирже приостановлены торги на фоне взрывов

    Торги на Тегеранской фондовой бирже были приостановлены после сообщений о взрывах в иранской столице.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Операции на бирже прекратились в 09:45 по местному времени.

    По данным иранских СМИ, помимо Тегерана, взрывы слышны и в таких городах, как Исфахан, Кум, Кередж и Керманшах.

    Тегеранская фондовая биржа взрывы Иран приостановка торгов
    Partlayışlar fonunda Tehran Fond Birjasında ticarət dayandırılıb
    Trading halted on Tehran Stock Exchange after blasts

    Последние новости

    11:27

    Два самолета AZAL вернулись в Баку из-за закрытия воздушного пространства Ирана

    Инфраструктура
    11:21

    На Тегеранской фондовой бирже приостановлены торги на фоне взрывов

    В регионе
    11:20

    Завершился официальный визит премьера Эфиопии в Азербайджан

    Внешняя политика
    11:18

    Израильские удары охватили несколько городов Ирана

    В регионе
    11:15
    Фото

    В Исмаиллы столкнулись три автомобиля, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:10
    Видео

    Число погибших из-за крушения военного самолета в Боливии возросло до 20 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:03

    Офис Хаменеи в Тегеране подвергся ударам - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:56
    Видео

    США участвуют в ударах Израиля по Ирану - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:53

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    Лента новостей