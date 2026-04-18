Hörmüz boğazı yenidən bağlanıb
- 18 aprel, 2026
- 22:18
İranın mülki gəmilərin "Larak dəhlizi"ndən (İranın Larak və Qeşm adaları arasındakı sulardan keçən strateji dəniz yolu) keçməsinə icazə verməsi ilə bağlı açıqlamadan sonra bir sıra gəmilər Hörmüz boğazından keçib.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bəyanatında bildirilir.
Qeyd olunub ki, ABŞ İran gəmiləri və limanlarının dəniz blokadasını ləğv etmədiyi üçün Hörmüz boğazı bu gündən etibarən blokada qaldırılana qədər bağlı olacaq.
"Lakin atəşkəs şərtləri ilə bağlı öhdəliyin pozulması nəticəsində ABŞ İran gəmilərinin və limanlarının dəniz mühasirəsini ləğv etməyib, buna görə də bu gün axşamdan etibarən Hörmüz boğazı bu mühasirə ləğv edilənə qədər bağlanır", - bəyanatda qeyd olunub.
SEPAH heç bir gəminin Fars körfəzi və Oman dənizindəki lövbər yerindən hərəkət etməməsi barədə xəbərdarlıq edib: "Hörmüz boğazına yaxınlaşmaq düşmənlə əməkdaşlıq kimi qiymətləndiriləcək və qaydanı pozan gəmi hədəfə alınacaq.
Həmçinin bütün gəmilərə və onların sahiblərinə bildiririk ki, xəbərləri yalnız SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəsmi mənbəsindən və 16-cı kanal vasitəsilə izləsinlər. ABŞ Prezidentinin (Donald Tramp – red.) Hörmüz boğazı və Fars körfəzi ilə bağlı sözlərinə heç bir etibar yoxdur".
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, Küveyt, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
Aprelin 11-də İran və ABŞ İslamabadda bir neçə danışıqlar raundu keçirib. Tərəflər bir sıra fikir ayrılıqlarına görə münaqişənin uzunmüddətli həlli ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.