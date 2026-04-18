    • 18 апреля, 2026
    • 22:19
    ВМС КСИР: Ормузский пролив закрывается с сегодняшнего вечера

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива с сегодняшнего вечера.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    Отмечается, что данное решение принято в связи с нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    "Вчера ряд судов перешли через Ормузский пролив под управлением и координацией ВМС КСИР по входному маршруту из Оманского залива на север от острова Ларк. Однако после этого США не сняли военно-морскую блокаду иранских судов и портов, поэтому Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады", - следует из заявления.

    В КСИР предупредили, что ни одно судно не должно покидать бухты в Персидском и Оманском заливах, а приближение кораблей к Ормузу будет рассматриваться как нарушение правил и они будут подвергнуты ударам.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Hörmüz boğazı yenidən bağlanıb

