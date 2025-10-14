İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Rusiyada veyplərin satışı cinayət hesab edilə bilər

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 06:13
    Rusiyada veyplərin satışı cinayət hesab edilə bilər

    "Ədalətli Rusiya - Həqiqət naminə" fraksiyasının üzvləri Rusiyanın daxili işlər naziri Vladimir Kolokoltsevə məktub göndərərək elektron siqaretlərin istehsalı, yayılması və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını təklif ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, təklif Dövlət Dumasının "Ədalətli Rusiya – Həqiqət naminə" fraksiyası rəhbərinin birinci müavini Dmitri Qusev və Dövlət Dumasının deputatı Yelena Drapeko tərəfindən irəli sürülüb.

    Onlar izah ediblər ki, məqsəd narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə tətbiq edilənlərə bənzər vape satışına görə cinayət cəzalarının tətbiq edilməsidir:

    "Vətəndaşların, xüsusən də uşaqların və gənclərin sağlamlığının qorunmasını təmin edəcək aydın hesabatlılıq sistemini hazırlamaq lazımdır", - Qusev vurğulayıb.

    2025-ci ilə qədər Rusiya hakimiyyət orqanları veyp və elektron mayelərin satışına və dövriyyəsinə tam qadağa qoyulması imkanlarını fəal şəkildə müzakirə edir.

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Nijni Novqorod vilayətinin qubernatoru Qleb Nikitinin regionlarda veyplərin tam qadağan olunması təşəbbüsünü dəstəkləyib.

    Rusiya vayp

