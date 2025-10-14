В РФ могут ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение к главе министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением установить уголовную ответственность за производство, распространение и использование электронных сигарет.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Инициаторами данного предложения выступили первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Государственной думе Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. Они пояснили, что цель состоит в том, чтобы ввести уголовное наказание за торговлю вейпами, аналогичное мерам, применяемым в отношении незаконного оборота наркотиков.

"Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи", - подчеркнул Гусев.

В течение 2025 года власти России активно обсуждают возможность полного запрета на продажу и оборот вейпов и жидкостей для их заправки.