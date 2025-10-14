Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В РФ могут ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 06:22
    Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение к главе министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением установить уголовную ответственность за производство, распространение и использование электронных сигарет.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Инициаторами данного предложения выступили первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Государственной думе Дмитрий Гусев и депутат Госдумы Елена Драпеко. Они пояснили, что цель состоит в том, чтобы ввести уголовное наказание за торговлю вейпами, аналогичное мерам, применяемым в отношении незаконного оборота наркотиков.

    "Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи", - подчеркнул Гусев.

    В течение 2025 года власти России активно обсуждают возможность полного запрета на продажу и оборот вейпов и жидкостей для их заправки.

    вейп Россия
    Rusiyada veyplərin satışı cinayət hesab edilə bilər

