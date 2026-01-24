İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 24 yanvar, 2026
    • 06:43
    Pentaqon: ABŞ İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verməyəcək

    Tehran nüvə silahı əldə etməyə cəhd göstərə bilər, amma Vaşinqton buna imkan verməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Milli Müdafiə Strategiyasının yeni redaktəsində bildirilir.

    "ABŞ Prezidenti Donald Tramp dəfələrlə İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verilməyəcəyini açıq şəkildə bildirib. İran liderləri yenidən nüvə silahı əldə etməyə cəhd etmə imkanını açıq qoyublar", - Pentaqon tərəfindən dərc edilən sənəddə deyilir.

    Pentaqon həmçinin iddia edib ki, Tehran konstruktiv danışıqlardan imtina edir.

    Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

