Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия
Другие страны
- 24 января, 2026
- 05:55
Тегеран может попытаться получить ядерное оружие, но Вашингтон не допустит этого.
Как передает Report, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны США.
"Президент США Дональд Трамп неоднократно разъяснял, что Ирану не позволят получить ядерное оружие, - говорится в опубликованном Пентагоном документе. - Лидеры Ирана оставили открытой возможность того, что они снова попробуют получить ядерное оружие".
Пентагон также утверждает, что Тегеран "отказывается участвовать в конструктивных переговорах".
Последние новости
06:24
Пентагон считает, что ядерные силы КНДР могут угрожать СШАДругие страны
05:55
Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружияДругие страны
05:23
Главный тренер "Интера" Кристиан Киву станет факелоносцем Олимпийских игр-2026Футбол
04:46
В США зафиксировали рост заказов пиццы рядом с ПентагономДругие страны
04:10
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит АзербайджанВнешняя политика
04:04
Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму АлиевуДругие страны
03:59
Цена нефти Brent превысила $66 впервые с 14 января 2026 годаЭнергетика
03:20
Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океанеДругие страны
02:43