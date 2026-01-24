Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Тегеран может попытаться получить ядерное оружие, но Вашингтон не допустит этого.

Как передает Report, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны США.

"Президент США Дональд Трамп неоднократно разъяснял, что Ирану не позволят получить ядерное оружие, - говорится в опубликованном Пентагоном документе. - Лидеры Ирана оставили открытой возможность того, что они снова попробуют получить ядерное оружие".

Пентагон также утверждает, что Тегеран "отказывается участвовать в конструктивных переговорах".