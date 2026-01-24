Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

    Другие страны
    24 января, 2026
    05:55
    Пентагон: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

    Тегеран может попытаться получить ядерное оружие, но Вашингтон не допустит этого.

    Как передает Report, об этом говорится в новой редакции Стратегии национальной обороны США.

    "Президент США Дональд Трамп неоднократно разъяснял, что Ирану не позволят получить ядерное оружие, - говорится в опубликованном Пентагоном документе. - Лидеры Ирана оставили открытой возможность того, что они снова попробуют получить ядерное оружие".

    Пентагон также утверждает, что Тегеран "отказывается участвовать в конструктивных переговорах".

