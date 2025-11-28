Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib
Region
- 28 noyabr, 2025
- 18:13
Rusiya Ədliyyə Nazirliyi "Human Rights Watch" təşkilatını ölkədə arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
