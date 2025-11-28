İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 18:13
    Rusiya Human Rights Watchu arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Rusiya Ədliyyə Nazirliyi "Human Rights Watch" təşkilatını ölkədə arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Rusiya Human Rights Watch
    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    Son xəbərlər

    18:33

    Ləğv edilmiş Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:28

    Milli Məclisin növbəti iki plenar iclasının gündəliyi məlum olub

    Milli Məclis
    18:13

    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Region
    18:10

    Aİ: Türkiyə SAFE proqramına vaxtında qoşula bilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    "Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Dənizdə külək enerjisi layihəsinə dair müqavilə imzalanıb

    Energetika
    18:04
    Foto

    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    17:56
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti