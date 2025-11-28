Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 17:51
    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в России.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Отмечается, что Министерство юстиции РФ добавило американскую Human Rights Watch ("Защита прав человека") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

    Россия “Human Rights Watch”
    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

