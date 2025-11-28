Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ
- 28 ноября, 2025
- 17:51
Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в России.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что Министерство юстиции РФ добавило американскую Human Rights Watch ("Защита прав человека") в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
