İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Peskov: Putin G20 sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:49
    Peskov: Putin G20 sammitində iştirak etməyəcək
    Dmitri Peskov

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin noyabrda Cənubi Afrikada keçiriləcək "İyirmilər qrupu" sammitində iştirak etməyəcək.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Putin şəxsən iştirak etməyəcək, lakin dediyimiz kimi, Rusiya layiqincə təmsil olunacaq və təmsilçinin kim olacağı barədə vaxtı çatanda məlumat verəcəyik", - o qeyd edib.

    Rusiya Putin G20
    Песков: Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

    Son xəbərlər

    14:11

    Azərbaycan sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərcləri 9 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    14:11

    Mer: Rusiyanın hücumu nəticəsində Xarkovda 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

    Region
    14:10

    Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru vəzifəsindən azad edilib

    Sağlamlıq
    14:06

    Azərbaycanda müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 9 ayda 5 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    14:06

    Belqradda parlament binası qarşısında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    14:02

    Azərbaycanın icmal büdcəsində 7 milyard manata yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:59

    Zelenski Osloda Norveçin Baş naziri ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    13:59
    Foto
    Video

    Əli Əsədov Tbilisidə İrakli Kobaxidze ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:56

    Azərbaycanda toxumla bağlı rəqəmsal nəzarət və izləmə sistemlərinin tətbiqinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti