    Песков: Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 13:33
    Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие в ноябрьском саммите "группы двадцати" в ЮАР.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "Путин не примет лично участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - отметил он.

    Peskov: Putin G20 sammitində iştirak etməyəcək

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
