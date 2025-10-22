Песков: Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие в ноябрьском саммите "группы двадцати" в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин не примет лично участие, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы своевременно вас проинформируем, кто это будет", - отметил он.