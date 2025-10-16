İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:03
    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Ermənistan hakimiyyəti Erməni Apostol Kilsəsini təqib etmir.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün brifinqdə deyib.

    "Mənim tərəfimdən Erməni Apostol Kilsəsinə qarşı hücumlar yoxdur. Kilsə sənədlərində katolikos vəzifəsini tutan şəxsin, yaxud yepiskopların və kilsənin eyni olduğu yazılmayıb", - o bildirib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, erməni ruhanilərin həbsinin Azərbaycanla sülh prosesinə aidiyyəti yoxdur:

    "Xeyr, bu mümkün deyil. Həbslər və Azərbaycanla sülh prosesi arasında heç bir əlaqə yoxdur".

    Qeyd edək ki, çərşənbə günü Erməni Apostol Kilsəsi istintaq orqanları tərəfindən 13 din xadiminin, o cümlədən Araqasotn yeparxiyasının başçısı Mkrtıç Proşyanın (bütün ermənilərin katolikosu II Qareqinin qardaşı oğlu - red) saxlanıldığını bildirib. Din xadimlərinə qarşı açılan iş hökumət əleyhinə mitinqlərdə iştirak etməyə məcbur etmə ilə bağlıdır.

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsi həbs cəzası
    Пашинян: Аресты представителей духовенства не связаны с мирным процессом с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    14:04
    Foto

    Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    14:03

    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Region
    14:00

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Fransa ilə ev oyununda möcüzə edə bilərik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti