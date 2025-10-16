Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Пашинян: Аресты представителей духовенства не связаны с мирным процессом с Азербайджаном

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 13:59
    Пашинян: Аресты представителей духовенства не связаны с мирным процессом с Азербайджаном

    Армянская апостольская церковь не подвергается гонениям со стороны властей Армении.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер страны Никол Пашинян заявил сегодня на брифинге.

    "С моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. И в бумагах церкви не написано, что человек, занимающий должность Католикоса, или епископы и церковь идентичны", - сказал он.

    По словам премьера, аресты представителей армянского духовенства не имеют отношения к мирному процессу с Азербайджаном:

    "Нет, это невозможно. Между арестами и мирным процессом с Азербайджаном никакой связи нет".

    Отметим, что в среду Армянская апостольская церковь сообщила о задержании следственными органами 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртыча Прошяна (племянник Католикоса всех армян Гарегина II - ред). Дело против священнослужителей связано с принуждением к участию в антиправительственных митингах.

    Никол Пашинян Армения церковь
    Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyil

    Последние новости

    14:37

    Кремль: Торговая война Китая и США окажет влияние на весь мир

    Другие страны
    14:34

    Омер Булут: Турция благодарна азербайджанским братьям за поддержку во время землетрясения

    Инфраструктура
    14:26

    Британская компания разрабатывает генплан Нахчывана

    Инфраструктура
    14:18

    Замминистра Турции: Форум NUFA3 имеет большое значение для определения ориентиров на будущее

    Инфраструктура
    14:11

    В Сирии арестовали двоюродного брата Башара Асада

    Другие страны
    14:08

    МВД Грузии оштрафовало Валтонен почти на $2 тысячи

    В регионе
    14:06

    ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в разминировании

    Внешняя политика
    14:05
    Фото
    Видео

    Народный артист Рамиз Гулиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО

    Культура
    14:02

    Фуад Джафарли: В Карабахе планируют создать систему общественного транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей