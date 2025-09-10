Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdır
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 19:15
Ermənistan "Tramp marşrutu" layihəsini (TRIPP) sonradan Azərbaycan infrastrukturu ilə sinxronlaşdıraraq həyata keçirməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, bu layihə Ermənistan-Amerika gündəminin bir hissəsidir.
Paşinyanın sözlərinə görə, Cənubi Qafqazın logistika infrastrukturunun bu hissəsinin Azərbaycana birbaşa aidiyyatı yoxdur.
Eyni zamanda, o, Azərbaycanın logistika marşrutunun öz hissəsini bildiyi kimi adlandırmaq hüququna malik olduğunu etiraf edib.
