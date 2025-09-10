İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 19:15
    Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdır

    Ermənistan "Tramp marşrutu" layihəsini (TRIPP) sonradan Azərbaycan infrastrukturu ilə sinxronlaşdıraraq həyata keçirməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, bu layihə Ermənistan-Amerika gündəminin bir hissəsidir.

    Paşinyanın sözlərinə görə, Cənubi Qafqazın logistika infrastrukturunun bu hissəsinin Azərbaycana birbaşa aidiyyatı yoxdur.

    Eyni zamanda, o, Azərbaycanın logistika marşrutunun öz hissəsini bildiyi kimi adlandırmaq hüququna malik olduğunu etiraf edib.

