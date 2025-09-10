ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 19:01
    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    Армения готова реализовать проект "маршрута Трампа" (TRIPP) с последующей синхронизацией с азербайджанской инфраструктурой.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

    Он отметил, что этот проект является частью армяно-американской повестки.

    По мнению Пашиняна, эта часть логистической инфраструктуры Южного Кавказа не имеет непосредственного отношения к Азербайджану.

    При этом он признал, что Азербайджан вправе называть свою часть логистического маршрута так, как считает нужным.

    Армения Азербайджан TRIPP Никол Пашинян
    Paşinyan: Ermənistan TRIPP-i Azərbaycanın infrastrukturu ilə sinxronlaşdırmağa hazırdır
    Pashinyan: Armenia ready to synchronize TRIPP with Azerbaijan's infrastructure

    Последние новости

    19:30

    СМИ: В Сане после удара Израиля есть погибшие и раненые

    Другие страны
    19:23

    Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле

    Индивидуальные
    19:12

    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:08

    Центр управления движением судов объявил штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    19:01

    Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

    В регионе
    18:57
    Фото

    Азербайджан и Украина обсудили вопросы двустороннего энергосотрудничества

    Энергетика
    18:55

    В ХАМАС заявили, что удар Израиля в Дохе ни на что не повлияет

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    18:43

    Трамп сегодня проведет переговоры с президентом Польши

    Другие страны
    Лента новостей