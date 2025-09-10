Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 19:01
Армения готова реализовать проект "маршрута Трампа" (TRIPP) с последующей синхронизацией с азербайджанской инфраструктурой.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.
Он отметил, что этот проект является частью армяно-американской повестки.
По мнению Пашиняна, эта часть логистической инфраструктуры Южного Кавказа не имеет непосредственного отношения к Азербайджану.
При этом он признал, что Азербайджан вправе называть свою часть логистического маршрута так, как считает нужным.
