Пашинян: Армения готова синхронизировать TRIPP с инфраструктурой Азербайджана

Армения готова реализовать проект "маршрута Трампа" (TRIPP) с последующей синхронизацией с азербайджанской инфраструктурой.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

Он отметил, что этот проект является частью армяно-американской повестки.

По мнению Пашиняна, эта часть логистической инфраструктуры Южного Кавказа не имеет непосредственного отношения к Азербайджану.

При этом он признал, что Азербайджан вправе называть свою часть логистического маршрута так, как считает нужным.