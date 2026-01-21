İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Özbəkistan təyyarəsi qəza enişi edib

    "Uzbekistan Airways" şirkətinə məxsus təyyarə Krasnoyarskda (Rusiya) qəza enişi edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri hava limanının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Daşkənd-Vladivostok reysini yerinə yetirən "Boeing" təyyarəsi Krasnoyarskda texniki səbəblərdən qəza enişi edib, eniş normal keçib", - mətbuat xidməti bildirib.

    Qeyd olunub ki, xəsarət alan olmayıb.

    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку

