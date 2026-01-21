Özbəkistan təyyarəsi qəza enişi edib
Region
- 21 yanvar, 2026
- 12:04
"Uzbekistan Airways" şirkətinə məxsus təyyarə Krasnoyarskda (Rusiya) qəza enişi edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri hava limanının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Daşkənd-Vladivostok reysini yerinə yetirən "Boeing" təyyarəsi Krasnoyarskda texniki səbəblərdən qəza enişi edib, eniş normal keçib", - mətbuat xidməti bildirib.
Qeyd olunub ki, xəsarət alan olmayıb.
Son xəbərlər
12:50
Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıbFutbol
12:50
Donald Tramp İlham Əliyevə: Dayanıqlı sülh üçün Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirəmXarici siyasət
12:45
Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZEkologiya
12:42
Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Yeni ildəki ilk oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik"Futbol
12:40
Sorğu: Qazaxıstanlıların 80 %-dən çoxu Tokayevə etimad göstərirRegion
12:40
İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaqXarici siyasət
12:40
Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıbBiznes
12:37
ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblarXarici siyasət
12:35
Foto
Video