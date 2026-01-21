Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске (Россия).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Cамолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших нет.