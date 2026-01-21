Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку
В регионе
- 21 января, 2026
- 11:59
Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске (Россия).
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Cамолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что пострадавших нет.
