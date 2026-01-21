Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 21 января, 2026
    • 11:59
    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    "Cамолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно", - сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что пострадавших нет.

    аварийная посадка Uzbekistan airways Красноярск Россия
