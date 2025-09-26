Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 21:31
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin silahlara nəzarət və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Brent Kristensenlə görüşüb.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, görüş BMT Baş Assambleyasının Nyu Yorkda keçirilən 80-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub.
Tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış enerji və süni intellekt sahəsində əməkdaşlığa dair ikitərəfli memorandumlarda nəzərdə tutulan sazişlərin həyata keçirilməsində fəal dinamika olduğunu qeyd ediblər.
Mirzoyan və Kristensen çoxtərəfli forumlarda regional hadisələr və əməkdaşlıq perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
22:18
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
22:16
Foto
Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilibFərdi
22:14
Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildiribDigər ölkələr
22:07
Foto
Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıbXarici siyasət
21:58
Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏYXarici siyasət
21:57
Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
21:41
Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıbDigər ölkələr
21:31
Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edibRegion
21:18