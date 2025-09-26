Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 21:02
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Брентом Кристенсеном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны отметили активную динамику работы по реализации договоренностей, зафиксированных в подписанных 8 августа в Вашингтоне двусторонних меморандумах о сотрудничестве в сферах энергетики и искусственного интеллекта.
Мирзоян и Кристенсен также обменялись мнениями о региональных событиях и перспективах сотрудничества на многосторонних площадках.
