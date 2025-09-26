Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 21:02
    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Брентом Кристенсеном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Стороны отметили активную динамику работы по реализации договоренностей, зафиксированных в подписанных 8 августа в Вашингтоне двусторонних меморандумах о сотрудничестве в сферах энергетики и искусственного интеллекта.

    Мирзоян и Кристенсен также обменялись мнениями о региональных событиях и перспективах сотрудничества на многосторонних площадках.

