Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Брентом Кристенсеном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны отметили активную динамику работы по реализации договоренностей, зафиксированных в подписанных 8 августа в Вашингтоне двусторонних меморандумах о сотрудничестве в сферах энергетики и искусственного интеллекта.

Мирзоян и Кристенсен также обменялись мнениями о региональных событиях и перспективах сотрудничества на многосторонних площадках.