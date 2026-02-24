Mərkəzi Asiya ölkələri və Britaniya XİN rəhbərləri ilk görüş keçirəcəklər
Region
- 24 fevral, 2026
- 16:23
Mərkəzi Asiya ölkələri və Böyük Britaniya xarici işlər nazirlərinin ilk görüşü 2026-cı il fevralın 25-26-sı Londonda keçiriləcək.
"Report" Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, tədbirdə XİN rəhbəri Jeenbek Kulubayev iştirak edəcək.
Səfər çərçivəsində Kulubayevin Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper, maliyyə təşkilatlarının rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşləri, həmçinin Qırğızıstan-Böyük Britaniya Biznes Şurasının növbəti iclasında iştirakı planlaşdırılıb.
Ölkələr ikitərəfli və regional əməkdaşlığın aktual məsələlərini, eləcə də siyasi, ticari-iqtisadi və investisiya sahələrində qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər.
