Главы МИД стран ЦА и Великобритании проведут первую встречу 25–26 февраля
В регионе
- 24 февраля, 2026
- 16:11
Первая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Великобритании состоится 25-26 февраля 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, в мероприятии примет участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который совершит рабочий визит в Великобританию.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, руководителями финансовых организаций, а также участие в очередном заседании Кыргызско-Британского бизнес-совета.
Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
