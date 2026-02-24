Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Главы МИД стран ЦА и Великобритании проведут первую встречу 25–26 февраля

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 16:11
    Главы МИД стран ЦА и Великобритании проведут первую встречу 25–26 февраля

    Первая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Великобритании состоится 25-26 февраля 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, в мероприятии примет участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который совершит рабочий визит в Великобританию.

    В рамках визита запланированы двусторонние встречи Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, руководителями финансовых организаций, а также участие в очередном заседании Кыргызско-Британского бизнес-совета.

    Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Mərkəzi Asiya ölkələri və Britaniya XİN rəhbərləri ilk görüş keçirəcəklər

