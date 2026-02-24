Главы МИД стран ЦА и Великобритании проведут первую встречу 25–26 февраля

Первая встреча глав МИД стран Центральной Азии и Великобритании состоится 25-26 февраля 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, в мероприятии примет участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который совершит рабочий визит в Великобританию.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи Кулубаева с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, руководителями финансовых организаций, а также участие в очередном заседании Кыргызско-Британского бизнес-совета.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также перспективы расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.