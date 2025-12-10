İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Kobaxidze: Avropa bürokratiyası ikili standartlar tətbiq edir və Gürcüstanın inkişafına mane olur

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:23
    Kobaxidze: Avropa bürokratiyası ikili standartlar tətbiq edir və Gürcüstanın inkişafına mane olur
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, Avropa bürokratiyası ölkə ilə bağlı münasibətində ikili standartlar nümayiş etdirir və Gürcüstanın daxili proseslərinə əsassız müdaxilə edir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, o bu fikirləri bu gün keçirilən brifinqdə səsləndirib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Avropa qurumları özlərinə aid məsələlərdə müdaxiləni xoşlamasalar da, Gürcüstanın daxili işlərinə fəal şəkildə qarışır və bununla da ölkənin inkişafına mane olmağa cəhd göstərirlər.

    "Biz Avropa bürokratiyasının fəaliyyətində açıq şəkildə ikili standartlar görürük. Onlar öz işlərinə qarışılmasını istəmirlər, lakin Gürcüstanın işlərinə çox aktiv şəkildə müdaxilə edir və hətta ölkənin inkişaf prosesinə mane olmağa çalışırlar. Bu, çox üzücü tendensiyadır", – Kobaxidze deyib.

    Hökumət başçısı bu vəziyyətin Avropa bürokratiyasının daxilində yaranmış problemlərin göstəricisi olduğunu bildirib:

    "Bu yanaşma mütləq dəyişməlidir. Konkret bu hadisə onların mövqeyinə təsir edəcəkmi – bilmirəm. Amma ümid edirik ki, ümumilikdə Avropa bürokratiyasında proseslər yaxşılığa doğru dəyişəcək. Əks halda, bu insanlar öz qurumlarının maraqlarına özləri xələl gətirirlər. İkili standartlar Avropa İttifaqının nüfuzuna, insan hüquqları və iqtisadi inkişafla bağlı tendensiyalara mənfi təsir göstərir".

    Avropa İttifaqı Gürcüstan İrakli Kobaxidze

    Son xəbərlər

    15:23

    KİV: Azərbaycan 2026-cı ildə Ermənistanla sülh prosesinə nikbin yanaşır

    Xarici siyasət
    15:23

    Özbəkistan nümayəndə heyəti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir

    Hərbi
    15:22

    Livanın XİN rəhbəri Tehrana səfər etməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    15:22

    WUF13 Könüllülük Proqramına qeydiyyat bu gün başa çatacaq, 16 min müraciət daxil olub

    Daxili siyasət
    15:21

    AMB "Mobile Payment Solutions"un vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    15:20

    Sabah Astarada 7 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:14

    Bakıda cüdo üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    15:05

    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan Belçika ilə ticari-iqtisadi münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

    Daxili siyasət
    14:57
    Foto

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Paşinyanı ermənicə salamlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti