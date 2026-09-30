Həsənzadə: ABŞ SEPAH və "Bəsic" qərargahlarına hücumla heç nəyə nail olmayıb
- 30 sentyabr, 2026
- 19:28
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ ordusu müharibə zamanı İranın təhlükəsizlik mərkəzlərinə hücumla heç nəyə nail olnmayacağını anlayanda, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) və "Bəsic"in Tehrandakı qərargahlarına raket hücumu edib.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Tehran üzrə komandiri, briqada generalı Həsən Həsənzadə bildirib.
"Düşmən Tehranın hərbi və təhlükəsizlik mərkəzlərinə hücum etməklə heç bir addım ata bilməyəcəyini gördükdə, bizim "Bəsic" müqavimət bölgələrini və SEPAH-ın Tehran qərargahını raket zərbəsinə məruz qoyub", - o vurğulayıb.
Briqada generalının sözlərinə görə, buna baxmayaraq, Tehranda təhlükəsizliyə xələl gəlməyib, əksinə "Bəsic"in iştirakı genişlənib: "Əhalinin yoxlamalar üçün müraciəti çoxalıb və keçidlərdə post və kəşfiyyat patrullarının sayı artıb".