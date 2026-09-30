İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Həsənzadə: ABŞ SEPAH və "Bəsic" qərargahlarına hücumla heç nəyə nail olmayıb

    Region
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:28
    Həsənzadə: ABŞ SEPAH və Bəsic qərargahlarına hücumla heç nəyə nail olmayıb

    ABŞ ordusu müharibə zamanı İranın təhlükəsizlik mərkəzlərinə hücumla heç nəyə nail olnmayacağını anlayanda, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) və "Bəsic"in Tehrandakı qərargahlarına raket hücumu edib.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Tehran üzrə komandiri, briqada generalı Həsən Həsənzadə bildirib.

    "Düşmən Tehranın hərbi və təhlükəsizlik mərkəzlərinə hücum etməklə heç bir addım ata bilməyəcəyini gördükdə, bizim "Bəsic" müqavimət bölgələrini və SEPAH-ın Tehran qərargahını raket zərbəsinə məruz qoyub", - o vurğulayıb.

    Briqada generalının sözlərinə görə, buna baxmayaraq, Tehranda təhlükəsizliyə xələl gəlməyib, əksinə "Bəsic"in iştirakı genişlənib: "Əhalinin yoxlamalar üçün müraciəti çoxalıb və keçidlərdə post və kəşfiyyat patrullarının sayı artıb".

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-İran münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Tehran
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti