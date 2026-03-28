    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdəki gərginlik daha böyük müharibəyə çevrilir

    Region
    • 28 mart, 2026
    • 20:12
    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdəki gərginlik daha böyük müharibəyə çevrilir

    Yaxın Şərqdəki gərginlik daha böyük müharibəyə çevrilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Strateji Kommunikasiyanın (STRATCOM) Zirvə toplantısında çıxışı zamanı deyib.

    "Türkiyə bölgə ölkələrini ciddi eskalasiyaya sürükləyəcək gərginliklərə qarşıdır",- o bildiurib.

    H. Fidan əlavə edib ki, ABŞ və İsrailin İrana hücumu və Tehranın cavab əməliyyatları Körfəz ölkələri üçün təhdid yaradır: "Bu isə yalnız İsrailin savaşı deyil, çünki gərginliyin bədəlini bütün dünya ödəyir. Geosiyasi və iqtisadi çətinliklər artıb".

    Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya (STRATCOM) Türkiyə XİN Hakan Fidan ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Fars körfəzində gərginlik
    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну
    Hakan Fidan: Middle East tensions escalating into broader war

