    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 20:15
    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну

    Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в ходе выступления на саммите Международной стратегической коммуникации (STRATCOM), который проходит в Стамбуле.

    "Турция выступает против напряженности, которая может втянуть страны региона в серьезную эскалацию", - отметил он.

    Х. Фидан добавил, что атака США и Израиля на Иран, а также ответные действия Тегерана создают угрозу для стран Персидского залива: "Это уже не только война Израиля, потому что цену этой напряженности платит весь мир. Геополитические и экономические трудности усилились".

    Hakan Fidan: Yaxın Şərqdəki gərginlik daha böyük müharibəyə çevrilir
    Hakan Fidan: Middle East tensions escalating into broader war
    20:42

    Зеленский: Украина делится с Катаром опытом и профессиональными наработками в сфере безопасности

    Другие страны
    20:21

    В результате наводнения в Кении число погибших возросло до 108 человек

    Другие страны
    20:15
    Видео

    Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну

    В регионе
    20:08

    Страны обходят тупиковую ситуацию в ВТО для реализации соглашения по электронной коммерции

    Экономика
    19:51

    Манила и Пекин возобновили переговоры по Южно-Китайскому морю и энергетической безопасности

    Другие страны
    19:41
    Фото

    Азербайджанская саблистка Полина Каспиарович завоевала бронзовую медаль в Ташкенте

    Индивидуальные
    19:38

    КСИР: сбиты американский БПЛА MQ-9 и истребитель F-16

    В регионе
    19:33
    Фото

    На дороге Губа–Хыналыг восстановлено движение автомобилей

    Инфраструктура
    19:28

    Протестующие вышли на марш в Лондоне против усиления правых политических сил

    Другие страны
    Лента новостей