Хакан Фидан: Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну
В регионе
- 28 марта, 2026
- 20:15
Напряженность на Ближнем Востоке перерастает в более масштабную войну.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в ходе выступления на саммите Международной стратегической коммуникации (STRATCOM), который проходит в Стамбуле.
"Турция выступает против напряженности, которая может втянуть страны региона в серьезную эскалацию", - отметил он.
Х. Фидан добавил, что атака США и Израиля на Иран, а также ответные действия Тегерана создают угрозу для стран Персидского залива: "Это уже не только война Израиля, потому что цену этой напряженности платит весь мир. Геополитические и экономические трудности усилились".
