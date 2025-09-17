İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Gürcüstan Azərbaycana və daha 6 ölkəyə "tarixi borcu"nu ödəyib

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:57
    Gürcüstan Azərbaycana və daha 6 ölkəyə tarixi borcunu ödəyib

    Gürcüstan 7 ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana "tarixi borcu"n ödənilməsini başa çatdırıb.

    Bu barədə "Report" Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qonşu ölkə bu ay xarici borcun qalıqlarını tam ödəyib.

    Azərbaycandan əlavə, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, Ermənistan, İran və Niderlanda olan borclar da ödənilib.

    Bütün borclar Gürcüstanın müstəqillik qazandığı ilk illərdə yaranmış xarici öhdəliklərə aiddir.

    Ödənişlər 1999-cu ilə qədər götürülmüş 160 milyon dollar məbləğində borcları, 1999-cu ildən 2004-cü ilin mayına qədər olan dövrdə yığılmış öhdəliklər üzrə faizləri, həmçinin əvvəlcədən təsdiqlənmiş qrafikə uyğun olaraq 2004-2006-cı illərdə ödənilməli olan borcları əhatə edib.

    Ümumi ödəniş məbləği 225 milyon ABŞ dollarnı keçib.

    2025-ci il 31 avqust tarixinə Gürcüstanın ümumi xarici dövlət borcu 9,1 milyard ABŞ dolları təşkil edir.

    Gürcüstan Azərbaycan "tarixi borc" borc Maliyyə Nazirliyi
    Грузия погасила "исторический долг" перед Азербайджаном и еще 6 странами
    Georgia pays off 'historic debt' to Azerbaijan and six other countries

