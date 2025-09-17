Грузия погасила "исторический долг" перед Азербайджаном и еще 6 странами
- 17 сентября, 2025
- 09:41
Грузия завершила выплату так называемого "исторического долга" перед семью странами, включая Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Грузии.
Согласно данным Минфина, в сентябре 2025 года Грузия полностью погасила остатки внешнего долга, реструктурированного в июле 2004 года в рамках соглашения с кредиторами Парижского клуба.
Помимо Азербайджана, долги погашены перед Россией, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами.
Все долги относятся к внешним обязательствам, возникшим в первые годы после обретения Грузией независимости.
Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004–2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком.
Общая сумма выплат превысила $225 млн.
На 31 августа 2025 года общий внешний государственный долг Грузии составляет $9,1 млрд.