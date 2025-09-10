Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 17:51
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hesab edir ki, Ermənistanda və onun hüdudlarından kənarda Azərbaycanla sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
"Bəli, sülh bərqərar olub. Lakin həm Ermənistanın özündə, həm də yaxın və uzaq xaricdə sülhü pozmağa, dayandırmağa çalışan qüvvələr var", - o qeyd edib.
