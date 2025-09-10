Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 17:47
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в Армении и за ее пределами есть силы, которые хотят разрушить мир с Азербайджаном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Пашинян заявил, что 8 августа в Вашингтоне был заключен мир.
"Подписан текст декларации. Это не входит в программу многих. (Им -ред.) нужно сделать так, чтобы мир был нарушен. Такие силы есть и в Армении, и близко и далеко за ее пределами", - сказал он.
