Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в Армении и за ее пределами есть силы, которые хотят разрушить мир с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян заявил, что 8 августа в Вашингтоне был заключен мир.

"Подписан текст декларации. Это не входит в программу многих. (Им -ред.) нужно сделать так, чтобы мир был нарушен. Такие силы есть и в Армении, и близко и далеко за ее пределами", - сказал он.