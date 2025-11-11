İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:39
    Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Kopenhagenə səfəri çərçivəsində danimarkalı həmkarı Lars Lokke Rasmussen ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Danimarka Xarici İşlər Nazirliyi xəbər yayıb.

    Nazirlik Rasmussenin sözlərini sitat gətirib: "Biz (Danimarka və Ermənistan – red.) aramızda əməkdaşlığı gücləndiririk. Bu gün erməni həmkarım Ararat Mirzoyanla görüşdüm, ölkələrimiz arasında daha sıx tərəfdaşlığa doğru mühüm addım olan yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzaladıq".

    Армения и Дания подписали соглашение о сотрудничестве

