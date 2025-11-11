Армения и Дания подписали соглашение о сотрудничестве

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном в рамках визита в Копенгаген.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на сайте МИД Дании в соцсети Х.

"Укрепляем сотрудничество между нами (Дания и Армения - ред.). Сегодня я встретился с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое знаменует собой важный шаг на пути к более тесному партнерству между нашими странами", - цитирует ведомство Расмуссена.