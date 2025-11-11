Армения и Дания подписали соглашение о сотрудничестве
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 18:03
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном в рамках визита в Копенгаген.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на сайте МИД Дании в соцсети Х.
"Укрепляем сотрудничество между нами (Дания и Армения - ред.). Сегодня я встретился с моим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Мы подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое знаменует собой важный шаг на пути к более тесному партнерству между нашими странами", - цитирует ведомство Расмуссена.
Последние новости
18:46
МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в ГрузииВнутренняя политика
18:43
Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТОВнешняя политика
18:33
Девлет Бахчели: Азербайджан и Турция не допустят развития негативных сценариевВ регионе
18:24
На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета С-130 ВС Турции были 20 военнослужащихДругие
18:17
Фото
Азербайджанские бойцы муай-тай пробились в 1/4 финала VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
18:16
Куртулмуш: Турция отслеживает поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофыВ регионе
18:03
Армения и Дания подписали соглашение о сотрудничествеВ регионе
17:58
Керим Велиев выразил соболезнования Сельчуку БайрактароглуАрмия
17:49