Ermənistan parlamentində İrəvan və Bakı arasında sülh prosesi müzakirə ediləcək
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 13:26
Ermənistan parlamenti növbədənkənar iclas çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, gündəliyə parlamentin hakim "Vətəndaş müqaviləsi" fraksiyası tərəfindən hazırlanan "Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün təsis edilməsi haqqında" bəyanat layihəsi daxil edilib.
