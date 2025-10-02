Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Парламент Армении обсудит мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 13:21
    Парламент Армении обсудит мирный процесс между Ереваном и Баку

    Национальное собрание Армении созвало внеочередное заседание.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что в повестку внесен проект заявления парламента страны "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", подготовленный правящей фракцией НС "Гражданский договор".

