Парламент Армении обсудит мирный процесс между Ереваном и Баку
В регионе
- 02 октября, 2025
- 13:21
Национальное собрание Армении созвало внеочередное заседание.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что в повестку внесен проект заявления парламента страны "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", подготовленный правящей фракцией НС "Гражданский договор".
Последние новости
14:18
Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе ЛонгвикДругие страны
14:04
Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континентаДругие страны
14:01
Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территориюДругие страны
13:55
Фото
Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНОДругие
13:53
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяцаИКТ
13:47
Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридореФинансы
13:43
В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборовВ регионе
13:38
Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и МолдовойВ регионе
13:33