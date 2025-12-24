İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    

    Region
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:08
    Ərdoğan: Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaq

    Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaq, onu heç vaxt tək qoymayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan valilərlə keçirdiyi toplantıda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ötən həftə 1300 tonluq humanitar yardım daşıyan gəmi Misir limanına çatıb:

    "Son iki ildə Qəzzaya göndərilən humanitar yardımın miqdarı 105 min tona yaxınlaşıb. Qəzza xalqının dərmana, qidaya, geyimə, isinmək üçün yanacağa ehtiyacı var. Hər şeydən önəmlisi isə mənəvi dəstəyə ehtiyacları var".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Ərdoğan Fələstin humanitar yardım

