Ərdoğan: Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaq
Region
- 24 dekabr, 2025
- 16:08
Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaq, onu heç vaxt tək qoymayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan valilərlə keçirdiyi toplantıda bildirib.
Onun sözlərinə görə, ötən həftə 1300 tonluq humanitar yardım daşıyan gəmi Misir limanına çatıb:
"Son iki ildə Qəzzaya göndərilən humanitar yardımın miqdarı 105 min tona yaxınlaşıb. Qəzza xalqının dərmana, qidaya, geyimə, isinmək üçün yanacağa ehtiyacı var. Hər şeydən önəmlisi isə mənəvi dəstəyə ehtiyacları var".
Son xəbərlər
16:19
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə hökm oxunubHadisə
16:18
Paşinyan və erməni diasporu - Ermənistanın daxili siyasi gərginliyi və xarici təsirlər – ŞƏRHAnalitika
16:13
Foto
Azərbaycanın aqrar potensialı dünya bazarlarındaBiznes
16:08
Ərdoğan: Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaqRegion
16:05
Millinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək tennisçilər görəcəyik"Fərdi
16:01
Ərdoğan Azərbaycan Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
15:59
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
15:59
Foto
QMİ sədrinin müavini: Dini maarifləndirmə işi lazımi səviyyədə olsaydı, problemlərlə üzləşməzdikDin
15:59