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    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 19:56
    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxış edib və bildirib ki, təşkilata üzv ölkələrin böyük əksəriyyəti tərəfindən rəsmi şəkildə dövlət kimi tanınan Fələstinin Prezidenti Mahmud Abbas iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    "Fələstinli qardaşlarımıza qarşı bu ədalətsizlik vicdanları yaralayır", - Türkiyə Prezidenti qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, M. Abbas şəxsən iclasda iştirak edə bilməsə də, Türkiyə ötən il olduğu kimi, Fələstin dövlətinin səsi olacaq və Fələstin xalqının mübarizəsini bu kürsüdən dünyaya çatdırmağa davam edəcək.

    Türkiyə lideri çıxışının sonunda Fələstin dövlətini hələ tanımayan bütün ölkələri bu qərarlarına yenidən baxmağa çağırıb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mahmud Abbas Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Fələstin dövləti Türkiyə Cümhuriyyəti

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