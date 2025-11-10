İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 01:18
    Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un "TRT Haber"ə istinadən məlumatına görə, hadisə Karacaören-Çalış magistral yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir ailənin dörd üzvü ölüb, üç nəfər isə xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə çox sayda xilasedici və təcili tibbbi yardım briqadası cəlb olunub.

    Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.

