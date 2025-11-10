Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb
Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un "TRT Haber"ə istinadən məlumatına görə, hadisə Karacaören-Çalış magistral yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir ailənin dörd üzvü ölüb, üç nəfər isə xəsarət alıb.
Hadisə yerinə çox sayda xilasedici və təcili tibbbi yardım briqadası cəlb olunub.
Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.
