    "Dövlət xidmətləri haqqında" yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:56
    Dövlət xidmətləri haqqında yeni qanun layihəsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis yeni hazırlanan "Dövlət xidmətləri haqqında" qanun layihəsini son oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, layihə parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə edilib.

    Layihəyə əsasən, Azərbaycanda Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri (DXER) yaradılacaq.

    Sənəddə qeyd edilib ki, dövlət xidmətlərinin təminatçıları tərəfindən yeni xidmət müəyyən edən normativ hüquqi akt qüvvəyə mindiyi tarixdən 30 iş günündən gec olmayaraq dövlət xidmətinin reqlamenti DXER-ə daxil edilməsi üçün təqdim edilməlidir. Xidmətlər barədə məlumatlar elektron kabinet üzərindən təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilərək göndəriləcək.

    Layihəyə görə DXER operatoru tərəfindən 7 iş günü müddətində xidmət təminatçısı tərəfindən göndərilmiş məlumatların tamlığı və düzgünlüyü yoxlanılacaq və bu barədə xidmət təminatçısına elektron formada bildiriş göndəriləcək. Aşkar edilmiş çatışmazlıqlar xidmət təminatçısı tərəfindən aradan qaldırılaraq 7 iş günü müddətində yenidən DXER-in operatoruna göndərilməlidir.

    Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis qanun layihəsi Dövlət xidmətləri haqqında

