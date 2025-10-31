Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 12:18
    Новый законопроект О госуслугах принят в последнем чтении

    Милли Меджлис принял в последнем чтении новый законопроект "О государственных услугах".

    Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно законопроекту, в Азербайджане будет создан Электронный реестр государственных услуг (ЭРГУ).

    В документе указано, что поставщики госуслуг должны представить регламент новой услуги для включения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней после вступления в силу соответствующего нормативного акта. Информация об услугах направляется через электронный кабинет и подтверждается усиленной электронной подписью.

    Оператор ЭРГУ в течение 7 рабочих дней проверяет корректность данных и уведомляет об этом поставщика. В случае выявления ошибок они должны быть устранены и повторно отправлены в тот же срок.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Лента новостей