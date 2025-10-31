Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

Милли Меджлис принял в последнем чтении новый законопроект "О государственных услугах".

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, в Азербайджане будет создан Электронный реестр государственных услуг (ЭРГУ).

В документе указано, что поставщики госуслуг должны представить регламент новой услуги для включения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней после вступления в силу соответствующего нормативного акта. Информация об услугах направляется через электронный кабинет и подтверждается усиленной электронной подписью.

Оператор ЭРГУ в течение 7 рабочих дней проверяет корректность данных и уведомляет об этом поставщика. В случае выявления ошибок они должны быть устранены и повторно отправлены в тот же срок.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.