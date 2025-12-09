Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib
- 09 dekabr, 2025
- 17:39
Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri üçün "Storytelling": müasir publisistikanın yeni narrativləri və aktual trendləri" mövzusunda təlim keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-10-u tarixlərini əhatə edən təlim proqramı iki fərqli qrup üçün dörd sessiya üzrə təşkil olunub.
Sessiyalar "Publisistik üslubun xüsusiyyətləri: Bədii publisistikanın janrları", "Storytelling": mediada istifadə formaları, ənənəvi və yeni yazı üsulları", "Narrativ nəzəriyyəsi: əsas prinsipləri və istiqamətləri (mühazirə və simulyasiya)", eləcə də "Vörkşop: nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi" mövzularını əhatə edib.
Təlimin ilk günündə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktorunun müavini, əməkdar jurnalist, yazıçı Natiq Məmmədli ənənəvi yazı texnikalarının yeni məzmun formaları ilə uzlaşdırılmasının, publisistik mətnlərin hipermətn mühitinə uyğunlaşdırılmasının və köşə yazarlığının oxucu üçün daha cəlbedici hala gətirilməsinin hazırkı media mühitinin əsas çağırışları sırasında olduğunu diqqətə çatdırıb.
Onun sözlərinə görə, "Storytelling" bu gün jurnalistikanın auditoriyaya təsir imkanlarını genişləndirən, ideyanın daha dolğun və cəlbedici formada çatdırılmasına şərait yaradan, jurnalistin yaradıcı imkanlarını ön plana çıxaran və fərdi üslubun formalaşmasına təkan verən mühüm vasitədir:
"Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan "Storytelling" yanaşmalarının və müasir narrativ strukturların tətbiqi məlumatın daha anlaşılan təqdim olunmasına, auditoriya ilə emosional əlaqənin qurulmasına və ictimai təsirin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verir".
Sonda media nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim olunub.