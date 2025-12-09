İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:39
    Media nümayəndələri üçün Storytelling mövzusunda təlim keçirilib

    Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri üçün "Storytelling": müasir publisistikanın yeni narrativləri və aktual trendləri" mövzusunda təlim keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 9-10-u tarixlərini əhatə edən təlim proqramı iki fərqli qrup üçün dörd sessiya üzrə təşkil olunub.

    Sessiyalar "Publisistik üslubun xüsusiyyətləri: Bədii publisistikanın janrları", "Storytelling": mediada istifadə formaları, ənənəvi və yeni yazı üsulları", "Narrativ nəzəriyyəsi: əsas prinsipləri və istiqamətləri (mühazirə və simulyasiya)", eləcə də "Vörkşop: nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi" mövzularını əhatə edib.

    Təlimin ilk günündə Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktorunun müavini, əməkdar jurnalist, yazıçı Natiq Məmmədli ənənəvi yazı texnikalarının yeni məzmun formaları ilə uzlaşdırılmasının, publisistik mətnlərin hipermətn mühitinə uyğunlaşdırılmasının və köşə yazarlığının oxucu üçün daha cəlbedici hala gətirilməsinin hazırkı media mühitinin əsas çağırışları sırasında olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Onun sözlərinə görə, "Storytelling" bu gün jurnalistikanın auditoriyaya təsir imkanlarını genişləndirən, ideyanın daha dolğun və cəlbedici formada çatdırılmasına şərait yaradan, jurnalistin yaradıcı imkanlarını ön plana çıxaran və fərdi üslubun formalaşmasına təkan verən mühüm vasitədir:

    "Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan "Storytelling" yanaşmalarının və müasir narrativ strukturların tətbiqi məlumatın daha anlaşılan təqdim olunmasına, auditoriya ilə emosional əlaqənin qurulmasına və ictimai təsirin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verir".

    Sonda media nümayəndələrinə sertifikatlar təqdim olunub.

    Medianın İnkişafı Agentliyi ADA Universiteti Natiq Məmmədli

    Son xəbərlər

    17:55

    İKTA: Bu ilin 11 ayında 116 min avadanlığın idxalına icazə verilib

    İKT
    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Ayaks"la oyunda azarkeşləri sevindirmək istəyirik"

    Futbol
    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti