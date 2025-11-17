İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Euronews"un rəhbəri: Azərbaycanla bağlı mövqeyimizə görə təzyiqlərə məruz qalmışıq

    Media
    • 17 noyabr, 2025
    • 21:30
    Euronewsun rəhbəri: Azərbaycanla bağlı mövqeyimizə görə təzyiqlərə məruz qalmışıq

    "Euronews"un redaksiyası Azərbaycanla birgə layihələrin həyata keçirilməsi səbəbindən Avropa daxilində dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Euronews"un İdarə Heyətinin sədri Pedro Vargas David jurnalistlərə Bakıda telekanalın ofisinin açılış mərasimində jurnalistlərə bildirib.

    "Çətinliklər, ilk növbədə, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaranırdı. Avropada bir çoxları bu ölkəyə dair bizim balanslaşdırılmış mövqeyimizi qəbul etmirdi", – deyə o qeyd edib.

    Vargas David vurğulayıb ki, buna baxmayaraq, "Euronews" öz prioritetlərinə sadiq qalıb və Azərbaycanla əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini dərk edib. O, xatırladıb ki, Avropa İttifaqı ölkənin ən böyük tərəfdaşı və investoru, həmçinin Azərbaycan məhsullarının əsas ixracatçısıdır.

    "Azərbaycanla informasiya əməkdaşlığının gücləndirilməsi şirkətin əsas vəzifəsi olaraq qalır, çünki ölkədə baş verən hadisələrin Avropa auditoriyası üçün əhəmiyyəti böyükdür", – telekanal rəhbəri əlavə edib.

    Глава Euronews: Мы подвергались давлению в связи с позицией по Азербайджану

